Damiani dice addio a Piazza Affari

(Teleborsa) - A oltre dieci anni dalla quotazione in Borsa, la famiglia torna ad essere proprietaria unica del Gruppo Damiani.



L'azienda ha ottenuto il delisting da Piazza Affari dopo l'approdo nel lontano 2007. La famiglia ha superato il 96% di possesso delle azioni grazie all'OPA lanciata a fine dicembre. Il corrispettivo dell'offerta, pari a 0,855 euro per azione, incorporava un premio del 5,04% rispetto al valore di chiusura della Borsa di Milano registrato il 27 dicembre 2018.



L'OPA era inizialmente prevista scadere il 27 febbraio, ma Damiani in accordo con Consob e Borsa Italiana ha prorogato il termine d'adesione al 15 marzo, per consentire al maggior numero di azionisti di poter liquidare il proprio investimento. © RIPRODUZIONE RISERVATA