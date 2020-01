Daimler: 1,5 mld di spese in più per dieselgate

(Teleborsa) - Fino a 1,5 miliardi di spese in più nel 2019 per far fronte al richiamo dei veicoli diesel Daimler nel mondo coinvolti nello scandalo dieselgate.



Lo rende noto il gruppo di Stoccarda, che in una nota fa riferimento a "probabili spese supplementari per procedimenti amministrativi e giudiziari in corso e a misure riguardanti i veicoli diesel Mercedes-Benz in diverse regioni e mercati".



Già per il 2019 erano stati accantonati per le spese derivanti dal dieselgate 1,6 miliardi di euro, a cui si aggiungono ora spese aggiuntive tra 1,1 e 1,5 miliardi di euro.



Secondo i dati preliminari, il gruppo Daimler prevede per l'anno 2019 un risultato operativo (Ebit) di 5,6 miliardi di euro, dato che, se confermato dal bilancio ufficiale atteso per l'11 febbraio prossimo, sarebbe dimezzato rispetto all'anno precedente. © RIPRODUZIONE RISERVATA