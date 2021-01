© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Cy4Gate, società quotata all'AIM Italia e attiva del campo della cyber seurity e cyber intelligence, ha scelto, già vice direttore generale della società, per, dopo che quest'ultimo è diventato amministratore delegato di Telsy, società del gruppo TIM. Galtieri diventerà AD dal 3 aprile, giorno in cui l'assemblea dei soci sarà convocata per l'approvazione del bilancio 2020.Intanto il CdA ha reso noti anche i risultati dell'anno appena concluso. Isi sono attestati in un intervallo tra 12,5 e 13 milioni di euro, con una crescita superiore all'80% rispetto al 2019. Laè compresa intervallo tra 6,5 e 6,7 milioni di euro, in aumento di oltre 100% sull'anno prima e lapositiva si è attestata tra 8,5 e 9,0 milioni di euro.Ilprevede di raggiungere,, marginalità intorno del 40% e una posizione finanziaria netta positiva grazie alla positiva generazione di cassa."Ripongo totale fiducia nell'amico e nuovo CEO Emanuele Galtieri nella guida ed esecuzione dell'importante piano industriale 2021-2023, che abbiamo costruito insieme alla squadra, che continuerò a supportare con ladi Cy4Gate", ha affermato l'amministratore delegato uscente Eugenio Santagata.