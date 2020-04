(Teleborsa) - Secondo i dati forniti dall'Inps, aggiornati alle 11.00 di oggi, 8 aprile, le domande arrivate telematicamente all'Istituto per le prestazioni previste dal decreto Cura Italia sono state 4.141.072 per 7.942.001 beneficiari.



La maggior parte delle richieste ha riguardato l'indennità di 600 euro, con 3.650.000 domande. A seguire i congedi parentali, 196.414 e le richieste per il Bonus baby sitting, 37.587.



I beneficiari della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) sono 2.561.000, con 168.471 domande pervenute. Le richieste per l'Assegno ordinario – previsto per i dipendenti dei datori di lavoro che sono destinatari delle provvidenze dei Fondi di solidarietà bilaterali, previsti dall'art. 26 e 27 del D.L.vo n. 148/2015 e del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) – sono state, infine, 88.600 per 1.497.000 beneficiari.















