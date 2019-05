Criptovalute a picco, Bitcoin sotto quota 8.000 dollari

(Teleborsa) - Giornata nera per le principali criptovalute, tutte in forte calo. Secondo la piattaforma Coindesk il Btcoin, la criptovaluta con la maggior capitalizzazione di mercato al mondo, scivolato di oltre il 10% sotto la soglia degli 8.000 dollari, quota ora a 7.182,06 dollari.



In solo 24 ore il Bitcoin ha perso 21 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato.



Male anche l'Ethereum che crolla dell'8% a 238,65 dollari, mentre il Litecoin si attesta a 88,22 dollari (-9%).









