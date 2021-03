9 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Sono oltre 700.000 i decessi per Covid-19 ufficialmente registrati in America Latina e nei Caraibi dall'inizio della pandemia nel dicembre 2019, secondo un conteggio di Afp sulla base di rapporti forniti dalle autorità sanitarie. I 34 Paesi della regione totalizzano 700.022 decessi (per 22.140.444 casi segnalati), dietro l'Europa (876.511) e davanti a Stati Uniti/Canada (547.986) e Asia (259.925).

A distanza di oltre un anno, crescono i numeri e c'è ancora strada da fare prima di uscire dal tunnel. "Capisco che siamo tutti stanchi, ma il controllo è nelle nostre mani, ci stiamo avvicinando alla luce alla fine del tunnel. Non è realistico ed è prematuro pensare di poter porre fine alla pandemia entro la fine dell'anno. Credo però che si possano ridurre i ricoveri e le morti, per porre fine alla paura e alla tragedia di questa emergenza".

A dirlo nel corso di una conferenza stampa pochi giorni fa a Ginevra Michael Ryan, direttore del programma emergenze dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, spegnendo definitivamente le speranze di mettere fine all'incubo del Covid in pochi mesi.