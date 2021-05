4 Maggio 2021









(Teleborsa) - Abolire tutte le misure restrittive di contrasto al Covid-19 nel giro delle prossime sette settimane. È quanto ha ipotizzato ieri il premier britannico Boris Johnson, durante un evento elettorale nel Nord dell'Inghilterra.

Sulla base degli attuali dati dei contagi in Gran Bretagna, secondo Johnson, vi è la possibilità di consentire ai cittadini di riprendere a uscire la sera con gli amici consentendo la riapertura dei locali anche all'interno a partire dal prossimo 17 maggio.

Il premier ha, inoltre, affermato che c'è "una buona possibilità" di poter eliminare anche la regola del distanziamento tra le persone dal 21 giugno. Le attuali regole prevedono l'obbligo di mantenere la distanza di un metro all'interno dei locali e di indossare la mascherina.

L'allentamento di tali misure che consentirà il ritorno a una situazione simile alla normalità pre-Covid verrà, tuttavia, accompagnato – ha annunciato il premier – da un attento monitoraggio dei viaggi internazionali per scongiurare la possibilità di importare nel Paese nuove varianti del virus. Rispetto alla possibilità di prenotare una vacanza all'estero, Johnson ha promesso che dirà "di più appena possibile".

Ieri, intanto, il Regno Unito ha registrato una sola morte per Covid in 24 ore. Il numero di vaccinazioni somministrate è salito a quasi 50,1 milioni inclusi 15,5 milioni di richiami. I nuovi contagi si fermano invece a 1649 su oltre un milione di tamponi e il totale delle persone ricoverate al momento per Covid negli ospedali britannici fra reparti ordinari e terapie intensive si conferma sotto 1500.