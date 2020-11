Covid, Istat: aiuti liquidità imprese necessari

(Teleborsa) - Gli effetti della crisi occupazionale dovuta all'emergenza sanitaria si sono "in prevalenza ripercossi sulle componenti più vulnerabili del mercato del lavoro (giovani, donne e stranieri), sulle posizioni lavorative meno tutelate e nell'area del Paese che già prima dell'emergenza mostrava le condizioni occupazionali più difficili, il Mezzogiorno". Lo afferma il presidente dell'Istat, Gian Carlo Blangiardo, davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato in audizione sulla manovra.

Il numero uno dell'Istat sottolinea la necessità di interventi di sostegno alla liquidità delle imprese "alla luce del nuovo calo dei livelli di attività connessi alla seconda ondata dell'epidemia". Al di là delle modificazioni di breve periodo nelle fonti di finanziamento indotte dalla crisi - spiega Blangiardo - "l'azione sulla dimensione finanziaria rappresenta un elemento centrale per una transizione del sistema delle imprese verso profili mediamente più complessi, possibile a tutti i livelli della scala dimensionale e in tutti i settori".

Tra i giovani under 36, sono circa 2 milioni 375 mila quelli che "potenzialmente" potrebbero entrare nel mercato del lavoro, rappresentando quindi parte della platea interessata dagli "sgravi dei contributi per le assunzioni". Blangiardo spiega che si tratta "sia di disoccupati (893 mila), cioè di individui che hanno svolto azioni di ricerca e sono immediatamente disponibili a lavorare, sia di forze di lavoro potenziali (1 milione 482 mila) che includono quanti, pur non avendo svolto azioni di ricerca, sono immediatamente disponibili a lavorare (1 milione 416 mila) e chi ha cercato lavoro ma non è immediatamente disponibile (66 mila)".

"Questa volta sono state soprattutto le donne a subire gli effetti maggiori" a causa dell'emergenza coronavirus sul fronte del lavoro. Il Presidente di Via Cesare Balbo sottolinea infatti che sono le donne ad essere "maggiormente impiegate nei servizi (il settore più colpito con 809 mila occupati in meno rispetto al secondo trimestre 2019) e in lavori precari" e "nel secondo trimestre del 2020 si contano 470 mila occupate in meno rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente (323 mila in meno tra quelle con contratto a tempo determinato) e il tasso di occupazione femminile 15-64 anni si attesta al 48,4%, contro il 66,6% di quello maschile, collocandoci al penultimo posto della graduatoria europea, appena sopra la Grecia".

Rispetto all'UE28, in Italia è maggiore l'incidenza di donne che non hanno mai lavorato per occuparsi dei figli (nel 2018 3,7% e 11,1% rispettivamente), un fenomeno che insieme all'interruzione lavorativa riguarda quasi esclusivamente il sesso femminile. Nel Mezzogiorno, questa condizione riguarda una donna con almeno un figlio su cinque, associandosi anche a una quota più alta di donne che dichiarano di non lavorare per motivi non legati alla cura dei figli (12,1% rispetto al 6,3% della media italiana e al 4,2% della media europea).

