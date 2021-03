© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Laha segnalato che "la possibilità di stanziare iassistiti danon è stata finora pienamente sfruttata dalle controparti italiane" rispetto a quanto osservato in altri Paesi europei. È quanto si legge in unadi aggiornamento di via Nazionale in merito agli effetti delledi ampliamento delle garanzie adottate dallae dalla stessa Banca d'Italia in risposta all'emergenza pandemica.Tale, spiega la Banca Centrale italiana, può essere dovuta in parte alcon cui le banche italiane hanno cominciato a erogare tali prestiti rispetto a quelle degli altri paesi, e in parte al fatto che i prestiti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le PMI, "dall'e dalla conseguente maggiore numerosità dei finanziamenti erogati (circa 1,3 milioni)", generano unpiù elevato per lo stanziamento presso la banca centrale. "La possibilità di fare affidamento su tali prestiti – ha sottolineato la Banca d'Italia – resta tuttavia un'importante opportunità per le banche italiane, qualora dovesse emergere nel prossimo futuro la necessità di incrementare il finanziamento presso la banca centrale".La possibilità di stanziare tali prestiti, riportano gli economisti di Via Nazionale, è stata finora utilizzata da(su un totale di 68 banche che stanziano prestiti bancari), producendo un aumento del valore netto delle lorodi. A usufruire di questa misura sono state principalmente le controparti di media e piccola dimensione.Nella nota si sottolinea che leadottate nel 2020 dalla Banca centrale europea e dalla Banca d'Italia per espandere il valore delle garanzie idonee per le operazioni di politica monetaria e mitigare gli effetti economici della crisi pandemica ha consentito di aumentare il valore netto delle attività stanziate dalle controparti italiane di, pari al 13% del totale delle garanzie conferite. Tra marzo 2020 e gennaio 2021 il valore netto delle garanzie conferite dalle controparti italiane è aumentato di(a 430miliardi, al netto degli scarti di garanzia), a fronte di un maggior ricorso aldell'di 160 miliardi (a 373 miliardi). Gli economisti di Bankitalia hanno anche sottolineato che la riduzione generalizzata deglidiha consentito alle banche di soddisfare prontamente l'accresciuta esigenza di finanziamento in banca centrale senza incorrere in costi aggiuntivi.