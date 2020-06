Coronavirus, Usa: +15% di contagi in due settimane

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Non accenna ad arrestarsi la diffusione delnegli. Secondo quanto riporta un'articolo del New York Times nelle ultime 2 settimane, a livello nazionale, in, con le giornate di venerdì e sabato che hanno fatto segnare più di 30 mila nuovi casi, il livello più alto dal primo maggio.A scendere però è lanegli ultimi 14 giorni, -42%. Sette Stati hanno raggiunto il loro record di casi in un giorno ieri (Florida, South Carolina, Missouri, Nevada, Arizona, Utah e Montana) ed altri cinque nel corso della settimana (California, Texas, Alabama, Oregon e Oklahoma). Proprio in, a Tulsa, il Presidente Usa,, ha tenuto il suo primo comizio dopo l'emergenza Coronavirus.Inle autorità sanitarie sono alle prese con un allarmanteinlegato al mattatoio Toennies, che ha fatto registrare oltre mille contagi. Secondo quanto riporta SkyNews, cresce di nuovonel paese che passa da 1,79 a 2,88 secondo l'Istituto Robert Koch.Secondo il bilancio della della, il numero di casi dinel mondo ha superato oggi la soglia degli: 8.802.328 i casi accertati, di cui 183 mila solo nelle ultime 24 ore.Glisono il Paese più colpito con 2,2 milioni di contagi e 31.125 morti, ma ilgli tiene dietro con 1 milione di casi e 50 mila morti, ma soprattutto con un allarme sulle ultime 24 ore che hanno fatto registrare 632 morti in più e 17.304 nuovi contagi.dove si sono registrati nelle ultime 24 ore 18 nuovi casi di contagio,di cui 9 a Pechino,in calo rispetto ai 26 di ieri.