(Teleborsa) - Sospensione temporanea del pagamento delle rate dei finanziamenti a favore di imprese e famiglie direttamente interessate dall'emergenza Coronavirus: è il provvedimento preso da UBI Banca a sostegno della propria clientela.



La misura - spiega la nota ufficiale - è destinata ai residenti, alle aziende con sede operativa nei comuni oggetto dell'ordinanza di prescrizione e interdizione e alle aziende che più in generale sono state penalizzate nello svolgere l'attività a causa dell'emergenza.



L'intervento prevede la possibilità di sospendere per 3 mesi il pagamento delle rate di mutui erogati a persone fisiche e di finanziamenti erogati alle imprese, è prevista inoltre la possibilità di proroga qualora dovesse protrarsi l'emergenza. Le filiali e il Servizio Clienti di UBI Banca sono a disposizione per informazioni e modalità di attivazione delle misure straordinarie. © RIPRODUZIONE RISERVATA