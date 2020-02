Coronavirus, turismo italiano ko: nel dl misure ad hoc per il settore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilche si è registrata nel Paese, con numeri sempre più allarmanti tanto da richiedereÈ quanto emerge da una prima bozza, visionata da Ansa, del dl annunciato dal ministro dell'Economia Roberto Gualtieri che contieneIl, ma non solo: tutele per i lavoratori (dalla cig in deroga al 'salva-stipendi' per i dipendenti pubblici), sospensione dei pagamenti dei contributi e altre proroghe fiscali in quelle che vengono definite "a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19".europee. La Commissione UE ha annunciato, con i risultati attesti tra un mese. "", ha affermato il commissario al mercato internoNel frattempo, è l'Italia a registrare un fermo e proprio ko del settore turistico. A conferma arrivano anche iche stima unain assenza di un'inversione di tendenza. Il dato, sottolinea l'associazione, è ancora più importante perché riferito aLehannoche,, indicava un giro d'affari die che ora è. "Se la situazioneper il: da, specifica CNA.A preoccupare è però. Ad oggi,, "mentre la coda lunga della crisi picchierà duro anche nei prossimi mesi con". Sono le stime di(Agci, Confcooperative, Legacoop), secondo cui "le misure di supporto alle imprese ipotizzate dal governo sono del tutto insufficienti e vanno potenziate al più presto".del Paese. Gli effetti sono drammatici per imprese e lavoratori. - concludono le associazioni in una nota - Se allarghiamo lo sguardo all'intero mondo imprenditoriale".