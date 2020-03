Coronavirus, stop a bar e parrucchieri aperti tabaccai e farmacie

Coronavirus, in base alle nuove disposizioni del governo, "saranno chiusi tutti i negozi tranne quelli per i beni di prima necessità, come farmacie e alimentari. Resta consentita la consegna a domicilio. Chiusi i reparti aziendali che non sono indispensabili, le industrie potranno continuare a svolgere le proprie attività produttive a condizione che adottino protocolli di sicurezza". Lo ha annunciato il premier Giseppe Conte in tv.



Chiusura, dunque, per bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, parrucchieri, centri estetici, i servizi di mensa e mercati all'aperto.



Aperte invece per edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie e benzinai. Garantiti anche i trasporti e servizi bancari e postali e di pubblica utilità. Ultimo aggiornamento: 12:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA