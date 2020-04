Coronavirus, ISTAT: ferma la metà delle imprese, nel 2020 giù i consumi tra 4% e 10%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, quasi la(48%), e, di cui 4,8 milioni dipendenti. Sono alcun dei numeri presentati da, Direttore del Dipartimento per la produzione statistica dell', chiamato davanti alla Commissione Bilancio della Camera perNumeri che offrono un'istantanea della crisi economica innescata dalnel paese. "Senza considerare le deroghe e sulla base dei codici Ateco, queste imprese "generano oltre(il 41,4% del totale) e", segnala Roberto Monducci.In rosso anche le previsioni suii. Nella sua elaborazione l'Istituto di Statistica ha definito: nel primo si assume che la limitazione delle attività produttive si manifestino per i soli mesi di marzo e aprile, mentre nel secondo che le limitazioni sia protratte fino a fine giugno. "Nel– ha spiegato Roberto Monducci – ilmentre nelraggiungerebbe il". In termini di valore aggiunto, ha precisato, il calo sarebbe rispettivamente di 1,9% e del 4,5% sempre su base annuale".Come ha spiegato Monducci, lenei paesi coinvolti "stanno causando unoche investe contemporaneamente(chiusura di attività e interruzione delle catene del valore)(crollo dei consumi, riduzione dei redditi) e la cui rapidità e intensità".Ciò che ha riferimenti storici è la, ma per ritrovare percentuali simili occorre tornare: l'incremento previsto dal DEF dal 134,8% del PIL"è stato registrato, a partire dall'Unità d'Italia, solo negli anni immediatamente successivi alla". Per quel che riguarda ilinvece, ilprevisto per il 2020 è un "un livellodagli anni che hanno preceduto la firma del trattato di".Infine, un'istantanea sulin questa pandemia, moltoin settori classificati adi esposizione al virus Covid-19. "Gli occupati uomini nel 62,9% dei casi lavorano in settori a basso rischio, contro il 37% delle donne – ha riferito il Direttore del Dipartimento per la produzione statistica dell'Istituto – Viceversa è più alta la quota di lavoratrici che opera in settori a rischio alto o medio-alto (contro 12%)". Inoltre, conclude l'osservazione Monducci "un quarto delle donne occupate con almeno un figlio in eta' 0-14 lavora in settori sospesi (796 mila), mentre il 73,7% (2,3 milioni) risulta occupata in settori rimasti attivi".