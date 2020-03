© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Visibilmentemanei toni, il Presidente del Consigliosi presenta in conferenza stampa per annunciare un nuovo Decreto - che andrà in Gazzetta Ufficiale stasera per entrare in- con il quale si stabilisce che non esiste più unafino alPer ora."Vi comunico che abbiamo adottato una nuova decisione,di quanto sia difficile cambiare le nostre abitudini, io stesso lo sto sperimentando, capisco le famiglie, i giovani, sono abitudini che con il tempo riprenderemo, ma purtroppo non c'è più tempo. Ici dicono che stiamo avendoLe, quindi, vanno cambiate, ora dobbiamoa qualcosa per ile dei nostri cari, lo dobbiamo fare subito e ci"Per questo - ha proseguito - abbiamo deciso di adottareper riuscire a contenere il più possibile l'avanzata del Coronavirus e tutelare la salute dei cittadini. Sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con la formulaDunque, da evitare su tutto il territorio nazionale spostamenti, eccezion fatta per tre circostanze comprovate:Aggiungiamo un divieto degli assembramenti all'aperto nei locali aperti al pubblico. Sono consapevole dellama sono costretto a intervenire per proteggere noi e le persone più fragili, ilL'altra notizia, nell'aria da un po',e vietate leDomani, ha aggiunto il Premier,. C'è un contatto costante perché siamo sulla stessa barca ed è giustoInfine, incalzato sull'ipotesi di uncircolata in queste ore, ha detto:, avvertito necessità soprattutto di avere coordinamento per approvvigionamento macchinari. Compito su cui sto riflettendoSi fanno i nomi dell'ex Capo della Poliziao dell'ex Capo della Protezione Civile