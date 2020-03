Coronavirus, Confesercenti: imprese a grave rischio liquidità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -disposto per contenere i contagi ha portato. Le misure per il contenimento dei contagi da Covid-19 hanno già prodotto una insostenibile caduta dei ricavi., di cui 11,5 miliardi a carico delle imprese del commercio, del turismo e della ristorazione. Per arginare questo shock è necessario intervenire sul credito,, o perlomeno sono decisamente insufficienti. L'allarme è generale e giunge pressante da tutte le categorie del lavoro, dalle famiglie e dalle singole persone.. E il prosciugamento della liquidità causato dal lockdown: già adesso, su base annua,"La sospensione delle attività è sì necessaria per vincere il contagio e certamente la salute pubblica, per permettere loro di far fronte all'azzeramento dei ricavi e agli obblighi nei confronti di fornitori e dipendenti. Purtroppo, nonostante ilabbia messo a disposizione misure per favorire l'accesso ai prestiti,si stanno scontrando con un eccesso di burocrazia che, di fatto, impedisce loro di utilizzare gli strumenti messi a disposizione con il decreto".Sia le imprese che gli autonomi sonoper sbloccare la situazione - dice ancora al riguardo la De Luise - mentre al Governo chiediamo invece di garantire l'attuazione delle misure adottate e di trovare: è urgente sbloccare subito la piena potenzialità del, superando i limiti imposti dal regolamento europeosugli aiuti di Stato.