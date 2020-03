Coronavirus, Bnl adegua l'operatività e potenzia la diffusione del digital banking

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Coronavirus, dopo gli ultimi provvedimentidel governo per contrastare la diffusione del Covid-19, Bnl Gruppo Bnp Paribas ha attivato tutte le misure di sicurezza e prevenzione prescritte a tutela dei clienti e dei dipendenti. «La banca, si legge in una nota, continua a garantire l’operativa grazie al lavoro e al senso di responsabilità di migliaia di colleghi in tutta Italia, sempre attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni di volta in volta emanate dalle Istituzioni del Governo e dalla Banca stessa».I punti vendita su tutto il territorio nazionale al mattino, proseguiranno nella regolare attività sia di daily banking (operazioni di sportello) sia di consulenza, mentre nel pomeriggio rimarranno operative solo le attività di consulenza previo appuntamento. Bnl ha poi già indicato da tempo, presso i propri punti vendita, regole finalizzate alla sicurezza e alla prevenzione della clientela e dei propri collaboratori, ora ulteriormente rafforzate.Nel dettaglio è prevista la presenza all’interno della filiale di un solo cliente per ogni collega presente; è possibile l’accesso alla filiale solo se accompagnati da un operatore che accoglierà il cliente all’ingresso; gli altri clienti dovranno attendere fuori dalla filiale, fino all’arrivo del collega e sono state intensificate le attività di pulizia delle filiali.«Bnl - si legge ancora nel comunicato - già da tempo, ha investito su sistemi e strumenti gratuiti di daily banking e phone banking, che consentono di svolgere da remoto operazioni bancarie di diverso tipo (bonifici, i più diversi pagamenti, ricariche di carte bancarie, ricariche telefoniche ed altro) semplificando l’operatività del cliente, in modo comodo e sicuro. In questo delicato momento, tali strumenti – dal sito bnl.it all’app Bnl Pay alle altre applicazioni di mobile banking fino al phone banking 060060 – diventano ulteriormente utili e necessari per evitare spostamenti e ridurre occasioni di contatto. L’operatività su questi sistemi sta crescendo testimoniando il particolare apprezzamento dei clienti. Per ogni ulteriore informazione in merito, è possibile consultare il sito bnl.it o rivolgersi al call center».Bnl si è inoltre attivata anche prevedendo iniziative a favore delle imprese in tutta Italia, dando la possibilità di sospendere per 6 mesi la quota capitale delle rate mensili o della rata semestrale del finanziamento a breve e medio termine in regolare ammortamento, il cui pagamento slitterà nel corso del piano di rimborso previsto. Le imprese riceveranno una prima comunicazione da parte della banca e potranno contattare il proprio gestore di riferimento per avere dettagli e verificare la fattibilità dell’operazione.Infine Artigiancassa - banca di riferimento delle micro e piccole imprese artigiane, partecipata da Bnl e da Confartigianato, Cna e Casartigiani - ha messo a disposizione delle aziende linee di credito dedicate, per rispondere all’eventuale momentanea carenza di liquidità derivante dall’attuale situazione e organizzato, presso i circa 1000 “Artigiancassa Point su tutto il territorio nazionale, servizi di consulenza a distanza; ciò consente agli imprenditori di interagire, in modalità digitale, con team di specialisti per ricevere assistenza e advisory sugli ambiti di operatività derivanti dai diversi provvedimenti governativi legati all’emergenza “Coronavirus”.