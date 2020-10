Coronavirus, balzo dei contagi a livello globale. In Spagna oltre un milione di casi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Lainveste il mondo. Se, in piena crisi economica, nessun Paese può permettersi un altro lockdown, la strategia per limitare i contagi è quella delPrecipita la situazione indove, secondo i dati forniti ministero della Sanità, è statoilha annunciato un'dalla mezzanotte alle 6 del mattino quando sabato terminerà lo stato di allarme, in vigore da due settimane nella comunità.Dall'altra parte dell'Oceanoaffronta un nuovo balzo dei contagi con, per la prima volta da maggio,Nella giornata di ieri ilha riferito, inoltre, di 7 morti a causa del virus.Sempre nelle ultime 24 ore insi sono registratiprovocati dal Covid-19, il massimo dall'inizio dell'epidemia, e 15.700 contagi con ilche sale aStando ai dati ufficiali forniti dal centro operativo nazionale anti-coronavirus, in Russia 24.952 persone sono decedute a causa del morbo.Si prepara al coprifuoco anche ilannunciando che bloccherà il movimento delle persone e chiuderà negozi e servizi in un parziale lockdown per combattere il picco di casi di coronavirus. Saranno consentiti spostamenti solo per lavoro, per fare la spesa e per andare dal medico, ha detto ai giornalisti il ;;ministro della Salute Roman Prymula. Resteranno aperti solo i negozi di alimentari e le farmacie. Le misure saranno in vigore da giovedì mattina fino al 3 novembre.Insi sta, invece, verificando il fenomeno deicon, nella parte continentale del Paese, altri 11 casi confermati provenienti dall'estero. In totale sono 3.153 i casi di infezione arrivati da altri Paesi. Tra questi, 2.918 sono già stati dimessi da vari ospedali dopo essere guariti e 235 risultano ancora ricoverati.