Coronavirus, anche Delta Air Lines sospende il suo volo New York-Milano Malpensa

(Teleborsa) - Anche la compagnia aerea americanae in parte dell'Italia settentrionale. Attraverso una comunicazione diffusa sul sito ufficiale della compagnia,e unica servire tutti i continenti (ad eccezione dell'Antartide), ha infatti annunciato la temporanea sospensione del suo volo giornaliero tra, che si trova in provincia di Varese.Il suoin partenza da New York prima della sospensione temporanea del volo. La ripresa dei collegamenti Delta Air Lines da New York per MilanoRimangono invece. La compagnia assicura in ogni caso il continuo monitoraggio dell'evolversi della situazione adottando, nel caso, i necessari provvedimenti per assicurare il proprio contributo per contrastare il diffondersi dei contagi.