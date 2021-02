© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Alle ore 19 il presidente del Consiglioha convocato unacon ile alcuni ministri per accelerare la preparazione del nuovocon le norme per contenere i contagi daprima del 5 marzo, quando scadrà quello in vigore. Alla riunione prenderanno parte anche gli esperti Silvio Brusaferro, Agostino Miozzo e Franco Locatelli mentre i ministri chiamati in causa secondo quanto riporta Ansa dovrebbero essere Giorgetti, Patuanelli, Speranza, Franceschini, Gelmini e Bonetti.Domani il ministro della Saluteè atteso alla Camera per le sue comunicazioni nel quadro dell'interlocuzione tra governo e Camere sul provvedimento.Ilil presidente Attilio Fontana ha intanto firmato un'ordinanza per istituire in tutta lae nei comuni di Viadanica, Predore San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Caleppio, Credaro e Gandosso in provincia di Bergamo e Soncino in provincia di Cremona, una. Oltre alle misure standard, saranno chiuse le scuole d'infanzia, elementari e medie, vigerà il divieto di recarsi nelle seconde case, sarà previsto l'utilizzo dello smart working dove possibile com la chiusura della attività in presenza.Nel frattempo sonoi casi Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Italia con(ieri 170.672) di cui 143.228 molecolari (ieri 84.185) e 160.622 test rapidi (ieri 86.487). Cala il r(ieri 5,64%). Il Ministero della Salute riporta che i casi complessivi di Covid-19 da inizio emergenza ha superato quota 2,8 milioni.Sonoregistrati oggi, che porta il conteggio totale a superare quotada inizio pandemia. In leggera crescita sia il numero di pazienti ricoverati in(oggi sono 28 in più, 2.146 totali), sia quello deglicon sintomi, 140 in più rispetto a ieri (sono 18.295 in totale). La Regione con più nuovi casi è la(2.480), seguita da(1.588),(1.436),(1.062) e(1.023).