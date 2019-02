Conti correnti, allarme falsi Rid. Polizia postale: «Attenti alla truffa dei 19,90 euro»

Soldi addebitati sul conto corrente: molte segnalazioni per la nuova truffa da 19,90 euro che sta imperversando nelle ultime settimane attraverso un addebito con domiciliazione bancaria (R.I.D. richiesta di addebito diretto), apparentemente richiesta dal titolare del conto, ma in realtà autorizzata con dati personali presi con metodi truffaldini.

Maxi-truffa in Campidoglio: il «tesoro» del nichel in realtà non vale niente

Lo comunica la Polizia postale di Venezia: «Negli ultimi giorni stanno giungendo numerose segnalazioni relative ad una nuova truffa che sta colpendo ignari titolari di conti correnti mediante disposizioni SEPA». L'importo addebitato è esiguo, proprio perchè così gli utenti potrebbero non notarlo. Per evitare di incorrere in questo tipo di frode serve controllare frequentemente la lista movimenti del proprio conto corrente, operazione adesso molto più agevole grazie anche all'home banking, e, in caso di anomalie, avvisare immediatamente il proprio istituto di credito, richiedendo il richiamo della somma sottratta e la revoca del R.I.D.

Ultimo aggiornamento: 20:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA