Consob vieta alla cipriota Hoch Capital Ltd le attività in Italia

(Teleborsa) -ha adottato un provvedimento cautelare di divieto dell'esercizio delle attività in Italia nei confronti dellaÈ il primo caso in cui Consob esercita questo potere, previsto dall'articolo 7-quater, comma 4 del Testo unico della finanza (Tuf), in attuazione dell'articolo 86 della Mifid2, la disciplina europea sulla prestazione dei servizi d'investimento. Il, finalizzato ad assicurare la tutela degli investitori italiani, informa una nota,(CySec), l'autorità nazionale cipriota per la vigilanza sui mercati finanziari, a seguito delle segnalazioni trasmesse da Consob alla stessa CySec.In base al provvedimento, di sollecitare e acquisire nuova clientela nel nostro Paese nonché di proseguire i rapporti con i clienti italiani. La società dovrà, pertanto, chiudere i conti della clientela italiana secondo le istruzioni impartite dagli stessi clienti. A base del divieto numerosi esposti trasmessi, anche recentemente, alla Consob da investitori italiani, che lamentano gravi irregolarità da parte dell'intermediario cipriota.Le segnalazioni degli esponenti riguardano, in particolare, le, strumenti finanziari su cui Consob - in linea con analoghi provvedimenti adottati dall'Esma, l'autorità europea di regolamentazione e di vigilanza sui mercati finanziari - è già intervenuta il 20 giugno scorso, introducendo restrizioni nell'offerta agli investitori al dettaglio in Italia nell'ambito della disciplina cosiddetta product intervention. Le, la classificazione dell'investitore come cliente professionale in assenza dei requisiti e l'esercizio di pressioni da parte del personale dell'impresa per l'effettuazione di ulteriori depositi., con sede a Limassol, è unIn base alla disciplina comunitaria l'autorizzazione rilasciata dall'autorità di vigilanza del Paese di origine, in questo caso la CySec, abilita la società ad operare in tutti gli altri Paesi membri della Ue, previa apposita notifica. In virtù del principio del home country control l', mentre le Autorità dei Paesi ospitanti, inclusa la Consob, non dispongono di poteri di vigilanza. Il divieto resterà in vigore finché non si acquisiranno dalla CySec evidenze idonee a dimostrare il definitivo superamento da parte di Hoch Capital Ltd delle criticità lamentate dai clienti italiani.