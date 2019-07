Confagricoltura, attenzione alta sul settore bieticolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Un punto importante, quello preposto daldella, che sarebbe contraria alla concessione di aiuti straordinari a sostegno del mercato dello zucchero, alle prese con il processo di adattamento innescato dalla soppressione delle quote di produzione. Secondo le stime, nella campagna di2019-2020, la produzione di zucchero nella UE dovrebbe attestarsi intorno aidi tonnellate, circa il 4% in più, ma i prezzi potrebbero far registrare un aumento dovuto al deficit produttivo a livello mondiale.Ha parlato anche il presidente di, Massimiliano, dopo l'esito del Consiglio, evidenziando come "l'attenzione della Confagricoltura sul settoreresta alta, nonostante le dichiarazioni del commissario, non consideriamo concluso il dibattito sulle prospettive del settore". "Iitaliani - continua Giansanti - sono stati danneggiati dal crollo dei prezzi innescato dall'aumento di produzione che si è verificato in alcuni Stati membri e la crisi ora è arrivata anche in, con chiusure programmate in"."Ci auguriamo che lesiano confermate dai fatti, ma - insiste - segnaliamo cheelementi di incertezza sull'evoluzione dei mercati internazionali, primo fra tutti la possibile immissione delle elevate giacenze di zucchero accumulate in India. Prendiamo atto dell'impegno assunto dalla– ha concluso il Presidente - ma se non ci sarà un'inversione di tendenza in tempi brevi, per salvaguardare i risicoltori italiani si dovrà necessariamente ricorrere alla clausola diprevista dalla normativa dell'Unione".