Compagnia dei Caraibi, i risultati definitivi dell'OPA parziale

(Teleborsa) - Compagnia dei Caraibi, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia premium e ultra-premium, ha comunicato i risultati definitivi dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria e parziale, promossa dal 1 agosto 2022 al 12 agosto 2022 su massime 360.000 azioni. Risultano portate in adesione 1.437.085 azioni ordinarie, pari al 399,190% del numero massimo di azioni oggetto dell'offerta.

Il coefficiente di riparto è pari al 25,0507%: in applicazione di tale coefficiente e dei relativi arrotondamenti, alla data del pagamento del 19 agosto Compagnia dei Caraibi acquisterà complessivamente 359.960 azioni ordinarie, corrispondenti al 2,487% dell'intero capitale e al 2,557% delle azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni, nonché al 99,99% delle azioni oggetto dell'offerta, per un controvalore di 1.806.999,20 euro.

Il corrispettivo è pari a 5,02 euro per azione e sarà pagato agli aderenti il 19 agosto 2022. Le azioni eccedenti che, per effetto del riparto, non saranno acquistate ai sensi dell'offerta, saranno restituite nella disponibilità dei relativi titolari entro la giornata del 17 agosto 2022.