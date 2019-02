Commercio, USA chiede a Cina di mantenere yuan stabile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Questa volta ospitati in USA, a Washington DC, le due delegazioni si confronteranno fino a venerdì suiche dovrebbe servire da base per un accordo finale tra i presidenti Donald Trump e Xi Jinping.Uno degli, secondo Bloomberg, sarebbe la. La controparte americana avrebbe chiesto, infatti, di stabilizzare il valore del renminbi, la valuta cinese, su cui Pechino potrebbe agire per vanificare l'effetto dei dazi USA. Ad oggi la moneta, grazie anche alla risposta rialzista dei mercati alla notizia della prosecuzione delle trattative, ha raggiunto iFrattanto, ilha commentato ieri in maniera positiva l'evolversi delle trattative, affermando che la" e che rappresentaper la tregua commerciale, mase non si riuscisse a giungere ad un compromesso.