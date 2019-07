Coldiretti, agromafie raggiungono 24,5 miliardi di euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dei datisignificativi, analizzati da, che riguardano il fatturato alimentare e il business delle agromafie. Il fatturato alimentare, cresce ad un tasso doppio di quello medio dell'industria, grazie alla ripresa deie del record storico delle esportazioni, con un balzo del. La spesa alimentare, inoltre, è la principale voce del budget delle famiglie dopo l'abitazione con un importo complessivo di, rappresentando un sensore sensibile dello stato di salute dell'Economia.Un dato terrificante, invece, è emerso dall'operazione delladi Palermo, in collaborazione con l'di New York nell'operazione "", riguardante il business delle agromafie, che avrebbe raggiunto il valore didi euro. Le agromafie avrebbero imposto la vendita di determinati prodotti agli esercizi commerciali arrivati a rilevare direttamente alla disponibilità di capitali ottenuti con il. Come analizza Coldiretti, questa situazione compromettono in modo gravissimo la qualità e la sicurezza dei, con l'effetto di minare profondamente l'immagine dei prodottiNe ha parlato anche il Presidente della, Ettore, che dichiara: "Le agromafie sono diventate più complesse e non vanno combattute solo militarmente, maanche dalla produzione alla distribuzione dove transitano i capitali da ripulire, garantendo al tempo stesso ladella salute dei consumatori". "Un obiettivo - conclude Prandini - sostenuto dalla importante decisione del Ministro della Giustizia Alfonsodi chiedere la collaborazione di Giancarloe dell`Osservatorio Agromafie promosso dalla Coldiretti, proprio per procedere alla revisione delle leggi in materia".