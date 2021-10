CNH Industrial, New Holland Agriculture si aggiudica premio "Sustainable Tractor of the Year"

Mercoledì 27 Ottobre 2021, 12:15

(Teleborsa) - New Holland Agriculture, uno dei marchi globali di macchine agricole di CNH Industrial, si è aggiudicata all'Esposizione Internazionale di Macchine per l'Agricoltura (EIMA) di Bologna il prestigioso titolo di "Sustainable Tractor of the Year 2022", grazie al suo T6 Methane Power, il primo trattore al mondo prodotto in serie alimentato a metano. A decretare il vincitore è stata una giuria composta da giornalisti esperti del settore delle macchine agricole, in rappresentanza delle più importanti pubblicazioni europee specializzate.

New Holland Agriculture ha avviato la produzione di serie del T6 Methane Power nel proprio stabilimento di Basildon, nel Regno Unito, e un numero crescente di trattori è già operativo sul campo. Il T6 Methane Power è il frutto del lavoro pionieristico svolto da New Holland Agriculture nell'ambito dei combustibili alternativi tramite la sua strategia Clean Energy Leader e costituisce una fondamentale pietra miliare sulla strada verso la decarbonizzazione dell'agricoltura.

Utilizzare il metano come combustibile crea un sistema circolare in cui gli agricoltori producono energia dagli scarti di produzione. Il T6 Methane Power offre sostanziali vantaggi economici e pratici agli operatori di impianti a biogas, agli agricoltori che hanno accesso alla rete di distribuzione del gas naturale e agli enti governativi interessati alla prospettiva di ridurre l'impatto delle loro emissioni con l'aggiunta di questo trattore alle loro flotte di veicoli a gas naturale compresso. Clicca QUI per vedere un video su come questo trattore può integrarsi in una realtà con impianto a biogas.