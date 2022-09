Circle, commessa da 360 mila euro per progetto europeo

Lunedì 26 Settembre 2022, 20:00







(Teleborsa) - Circle, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'analisi e nello sviluppo di prodotti per l'innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, ha comunicato che la controllata Magellan Circle si è aggiudicata il coordinamento del progetto Horizon Europe denominato SEANERGY. Il progetto, in partenza a ottobre e destinato a concludersi a febbraio 2025, ha un budget complessivo di circa 2,5 milioni di euro e un valore per Circle di circa 360 mila euro articolati nel periodo di riferimento.



"Il progetto SEANERGY conferma il posizionamento distintivo di Magellan Circle come società di consulenza innovativa e focalizzata sui principali filoni strategici europei quali quello della transizione energetica, asse strategico anche del Piano Industriale CIRCLE Connect 4 Agile Growth", ha commentato Alexio Picco, presidente di Magellan Circle e Managing Director di Circle.