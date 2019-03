Cina: Silk Road Fund, bene investimenti in Autostrade per noi strategici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Per il numero unoè fondamentale che l'Italia mantenga stabilita di regole e contratti. Il, intervenuto questa mattina nell'ambito del forum Italia Cina, ricorda i "due investimenti in Italia" indi cui detenzione il 5%,, ha espresso soddisfazione per la "stabile collaborazione" creata con "i due investimenti in Italia".Il Presidente del principale fondo sovrano cinese - che ha una potenza di fuoco di- ha ricordato".Il presidente Wang Yanzhi ha sottolineato: "Apprezziamo molto e siamo soddisfatti del top management delle società in cui abbiamo investimenti" in Italia. Wang Yanzhi ha ricordato inoltre quanto sia importante per un investitore internazionale che un Paese come l'Italia mantenga stabilità nelle leggi e nei contratti "speriamo che i nostri futuri investimenti in Italia e la collaborazione con partner italiani su mercati terzi si possano sviluppare". Poi ha anticipato: "Stiamo collaborando anche con. Speriamo in risultati win win".