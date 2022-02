Cina si oppone a sanzioni contro Russia e conferma relazioni commerciali

Lunedì 28 Febbraio 2022, 16:00







(Teleborsa) - La Cina ribadisce la sua posizione nei confronti delle sanzioni unilaterali nei confronti della Russia, confermando anche che continuerà a svolgere le normali relazioni commerciali, nonostante l'esclusione delle banche russe dal sistema SWIFT voluto da USA ed UE.



"Cina e Russia continueranno a svolgere la normale cooperazione commerciale nello spirito del rispetto reciproco, dell'uguaglianza e del reciproco vantaggio", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri, Wang Wenbin, ribadendo che Pechino "si oppone all'uso delle sanzioni per risolvere i problemi ed è ancor più contraria alle sanzioni unilaterali che non hanno basi nel diritto internazionale".



Nel corso del briefing quotidiano, Wang ha sottolineato che "è stato da tempo dimostrato che le sanzioni, lungi dal risolvere i problemi, ne creano solo di nuovi".



Pechino questa mattina aveva già espresso la sua "opposizione" alle sanzioni unilaterali contro la Russia ed aveva chiesto a tutte le parti "di mantenere la calma e di dar prova di moderazione per evitare di esacerbare le tensioni", soprattutto dopo l'accenno al nucleare fatto dal Presidente Putin.



(Foto: Waldemarus | 123RF)