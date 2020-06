Cina, PMI confermano ripresa manifatturiero nonostante fragilità domanda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -si riprende parzialmente a maggio, confermando un recupero moderato dell'attività, a causa di una. E' la fotografia scattata dai, gli indici che descrivono le aspettative dei direttori acquisto delle aziende del settore manifatturiero e dei servizi.Secondo l'ultimo sondaggio condotto dall', ilè sceso adai 50,8 del mese precedente, pur restando oltre la soglia dei 50 punti, sopra la quale c'è una espansione dell'attività in risposta alla prevalenza di giudizi positivi. Ilinvece sale aDiversa la conclusione delcalcolato dall'ufficio privato, che sale adai 49,4 punti precedenti, superando i. I dati hanno evidenziato che il recupero della produzione, ai massimi da gennaio 2011, è più forte di quello della domanda.Al di là della diversa conclusione del sondaggio c'è unasoprattutto sul fronte dell'export."Stabilizzare il mercato del lavoro è una priorità nell'agenda dei politici quest'anno come dimostrato dal rapporto del governo dello scorso mese", sottolinea, Senior Economist di Caixin, aggiungendo che "aumentare l'occupazione non sarà un compito facile",