Cina, impatto Coronavirus solo su PIL 1° trimestre

(Teleborsa) - Supponendo che ilsarà tra, alcuni analisti prevedono che, ma recupererà le perdite nei trimestri successivi. Questo rispecchia il percorso di crescita verificatosi durante la: la crescita del PIL cinese è stata ridotta di 2 punti percentuali su base annua tra il primo trimestre 2003 e il secondo trimestre 2003, ma ha recuperato la perdita nel secondo semestre.E' questa l'analisi di, che sottolinea: "Stimiamo che la crescita del2020 saràdalla nostra precedente previsione del 6% su base annua. La crescitatrimestre 2020 prima di risalire marginalmente. La previsione del(rispetto al precedente 5,9%), contro il 6,1% del 2019.Secondo Chan leeconomica aggraveranno una situazione già di per sé negativa nelle aree più infette che circondano la(di cui Wuhan è la capitale) tra cui le zone di Hunan, Guangdong e Henan dove. Il settore deicinese rispetto al 42% nel 2003. L'impatto sui consumi e sui servizi avrà inoltre ripercussioni significative sul rallentamento della crescita economica nel trimestre in corso. Detto questo - sottolinea - ci sarà unofferto principalmente dallae dello shopping online che non esisteva nel 2003, ma chedelle vendite al dettaglio in Cina."Abbiamo anchele stime suldi 30 punti base( a fronte del -1,2% nel 2019) con una contrazione economica molto più profonda attesa nea/a. Pernel suo insieme, le previsioni sulsono in calo di 10 pb(rispetto al 5,2% nel 2019)".