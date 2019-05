Cellnex si prepara per correre con il 5G. Intesa con Iliad per torri in Francia e Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La big spagnolapartecipata dalla famiglia Benetton con una quota indiretta del 29,9%, si prepara a, annunciando una serie di accordi, attuali e prospettici, che la porteranno adsullo sviluppo del settore delle torri di trasmissione con unLa società ha siglato una prima serie di accordi che la porteranno addi trasmissione per un. E' stata infatti annunciata unaper l'acquisto di torri di trasmissione in: per ill'accordo prevede un investimento di 1,4 miliardi la gestione congiunta didi trasmissione attualmente in capo all'operatore francese Free da parte di una newco partecipata al 70% da Cellnex ed al 30% da Iliad;la big spagnolaper un valore di 600 milioni. Altro accordo per lacon l'operatoreper il controllo al 90% di una newco destinata a gestirecon un investimento di 700 milioni. Tutti questi accordi saranno definiti nella seconda metà dell'anno.Cellnex annuncia poi2.500 in Francia, 1.000 in Italia, 500 in Svizzera - con un iPer quanto riguarda l'Italia, Cellnex ha siglato anche un accordo con Wind Tre per l'estensione delle attuali 400 torri e pianifica di realizzare altre 800 torri nel Belpaese entro il 2025.Cellnex oggi ha pubblicato anche i, che risultano in forte crescita con una 241 milioni di euro ea 159 milioni di euro. Il free cash flow è pari a 85 milioni. La società ha completato a marzo un maxi aumento di capitale da 1,2 miliardi di euro che le ha consentito di rafforzare la sua posizione finanziaria in vista degli investimenti annunciati.