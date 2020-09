CDP, Commissione Vigilanza: audizione vertici CDP Venture Capital-FNI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La Commissione parlamentare di vigilanza sulla gestione separata dipresieduta danell'ambito dell'indagine, ha ascoltato oggi i vertici diLa Presidente,e l'Amministratore Delegato,chiarisce una nota ufficiale, "hanno illustrato le finalità di CDPnata con l'obiettivo di accelerare la crescita dell'ecosistema del venture capital italiano, portandolo al livello dei migliori Paesi Europei, nonché di ampliare gli investimenti diretti e indiretti, favorendo lache investano in startup e promuovendo la connessione con gli investitori italiani ed internazionali".Ad oggi - si legge ancora - CDP Venture Capital SGR ha costituito(Italia Ventures 1, Italia Ventures 2, Fondo di Fondi VentureItaly, Fondo Acceleratori) e ha deliberato investimenti per circa, con un impatto stimato su circaAltri fondi sono in via dida parte deicon previsione di entrata innel corso dell'anno."Ilnasce perma come per tutte le attività il 99% dipende dal lnel portare avanti la propria idea. Il, investendo nel venture capital, sta facendo molto per sostenere le start up, ma il resto devono farlo iche poi tanto giovani non sono visto che l'età media è di 49 anni", ha sottolineatoCome Commissione di vigilanza – ha aggiunto - siamo felici di instaurare uncon i vertici di CDP Venture Capital e auspichiamo, nei mesi e negli anni avvenire, di riceveresempre più buone e sempre più