Castelli, momento cruciale per rilancio Paese

(Teleborsa) - "Ipotizziamo che per qualche anno ilad essere sospeso, come sembra emergere dal dibattito UE di queste ultime settimane. Questo vorrebbe dire che abbiamo almeno due anni per utilizzare al meglio tutte le leve per riattivare PIL e economia reale, anche usando, bene e velocemente, i fondi comunitari che ci verranno messi a disposizione". Lo ha scritto su Facebook il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze,"A questo punto, e con queste condizioni - aggiunge -, sono due gli strumenti che dovremmo utilizzare al meglio. In primo luogo tutte le risorse arisorse che non appesantirebbero quindi il debito pubblico nazionale evitandoci possibili procedure di infrazione. Su queste dobbiamo convincere l'Europa a destinarne parte per investimenti e parte di spesa corrente correlata per finanziare la fiscalità di vantaggio sulle imprese. Servono, poi, anche strumenti finanziari nazionali di lungo periodo, con tassi di interesse vantaggiosi, per realizzare quele. Adesso, con il Decreto Semplificazioni, mettiamo le basi per sbloccare ie tutte le altre risorse già stanziate, ma dobbiamo essere sempre più capaci di sostenere, anche finanziariamente, il rilancio. Come nella vita, anche per il, è il momento di costruire il giustoL'obiettivo? Non permettere a nessun altroal posto nostro, cosa è meglio per gli italiani