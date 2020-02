Cassa Depositi e Prestiti è Top Employer Italia 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha ottenuto per il secondo anno consecutivo la certificazione. Un traguardo che testimonia l'efficacia dell'i, e che si concretizza in, politiche strategiche per i talenti,dei dipendenti edei processi.Per, Amministratore delegato di CDP, "questo importante riconoscimento rappresenta una nuova tappa nel percorso intrapreso dal Gruppo per la realizzazione degli obiettivi del piano industriale 2019-2021. Siamo convinti che siano le persone a fare la differenza, perciò intendiamo impegnarci e continuare ad investire per il rafforzamento del capitale umano, un fattore cruciale per la crescita del Paese".Il Top Employers Institute è un Ente internazionale indipendente certificatore globale delle eccellenze HR e delle condizioni di lavoro: nato oltre 25 anni fa, ha certificato più di 1.500 organizzazioni in 118 Paesi, avendo un impatto positivo sulla vita di oltre 6 milioni di dipendenti.