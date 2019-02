Cassa alla Pernigotti, firmato accordo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Al via laper reindustrializzazione destinata ai cento dipendenti delladi Novi Ligure (Alessandria).infatti, l'accordo alPer l'azienda, di proprietà del gruppo turco, erano presenti il direttore finanziario, il direttore risorse umane e gli advisor legali. Previsto anche un piano di politiche attive per i lavoratori. Entro fine marzo in agenda un incontro per verificare l'avanzamento del piano.che si è conclusa con l'avvio della cassa integrazione straordinaria per 100 dipendenti della Pernigotti. L'obiettivo è quello di arrivare all'incontro al Mise il prossimo mese per la reindustrializzazione del famoso marchio simbolo di qualità e 'Made in Italy'. Sotto questo aspetto,Lo ha dichiarato in una notaSegretario Generale dell'Ugl.