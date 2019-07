Carige, scende in campo Cassa Centrale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il dossier Carige potrebbe chiudersi già lunedì 15 luglio 2019, quando si riunirà il consiglio dello schema volontario delper "convocare l'assemblea che deciderà la conversione del bond Carige" di 318 milioni di euro.In tale occasione potrebbe essere annunciato anche l'interesse della trentina(CCB) "per una quota" nel capitale dell'istituto genovese. Secondo il presidente del Fondo Interbancario,, che ha avanzato tale probabilità, potrebbero rilevare delle quote, tramite sottoscrizione di un bond Carige, anche il Credito Sportivo per 150 milioni di euro e Mcc-Banca del Mezzogiorno per 50 milioni di euro.Bisogna prima individuare i soggetti per rafforzare il capitale di Carige, per poi concordare un intervento per la parte residua da parte dello schema obbligatorio del Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fitd)."Molti tasselli devono andare a posto entro il 25 luglio", ha puntualizzato Maccarone ricordando la data fissata dalla BCE.