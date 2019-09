Carige, al via Assemblea senza Malacalza Investimenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - E' in corso a Genova l'Assemblea straordinaria di Banca Carige chiamata ad approvare un rafforzamento patrimoniale da 700 milioni di euro per il salvataggio dell'istituto di credito., principale azionista della banca ligure con il 27,5% delle azioni, considerato ago della bilancia per l'approvazione o meno dell'aumento di capitale. In sala c'è invece Vittorio Malacalza, che detiene direttamente una piccola quota di azioni e che partecipa all'Assemblea "come piccolo azionista"."La banca che nasce o che rinasce è una banca senza rischi o con pochissimi rischi - ha dichiarato il commissario di Banca Carige,, rivolgendosi agli azionisti - . L'epoca delle difficoltà con questa assemblea si può chiudere. E' questa la posta in gioco".