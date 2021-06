CAREL Industries acquisisce il 100% del capitale di Enginia

(Teleborsa) - Carel Industries, azienda quotata sullo STAR e attiva nella produzione di componenti per apparecchiature e impianti di condizionamento e refrigerazione, ha sottoscritto un accordo vincolante per acquisire (tramite la controllata Recuperator) del 100% di Enginia, società attiva nel settore aeraulico nell'ambito della progettazione, produzione e commercializzazione di serrande e altri componenti plastici e metallici per unità di trattamento dell'aria, con soluzioni dedicate a una clientela OEM.

Nel corso del 2020 Enginia ha riportato ricavi pari a 12,3 milioni di euro, di cui oltre l'80% fuori dall'Italia, e un EBITDA di 1,5 milioni di euro. Si prevede che al momento del closing, previsto entro il mese di giugno, dell'operazione la posizione finanziaria netta risulterà leggermente positiva (Cassa netta). Con la transazione Recuperator subentra nel controllo di Enginia attraverso l'acquisizione del 100% a fronte di un Enterprise Value pari a 12,4 milioni di euro.

"L'acquisizione di Enginia rappresenta un altro importante tassello nella nostra strategia di sviluppo per linee esterne e aggiunge un ulteriore piattaforma produttiva alle tredici già esistenti, rendendo ancora più completa l'offerta di CAREL - ha commentato Francesco Nalini, amministratore delegato del gruppo CAREL - Costituisce, inoltre, un'opportunità di crescita in un mercato in espansione come quello delle unità di trattamento dell'aria, affiancandosi a Recuperator S.p.A a sua a volta attiva nel medesimo segmento attraverso la vendita di scambiatori/recuperatori di calore".