Campari, colloca con successo bond 7 anni. Domanda 4 volte l'offerta

(Teleborsa) - Davide Campari-Milano N.V. ha completato oggi con successo il collocamento di un prestito obbligazionario senza rating di durata pari a 7 anni sul mercato pubblico dei capitali in Euro.. L'offerta è di importo nominale pari a €550 milioni e paga una cedola annua fissa del 1,25%. Il rendimento lordo a scadenza è pari al 1,2860%. Il prezzo di emissione è pari al 99,76% e il differenziale rispetto al midswap è pari a 165 punti base.Il prestito obbligazionario scade il 6 ottobre 2027 ed è caratterizzato da tagli di €100.000 e multipli integrali di €1.000 fino a €199.000 inclusi. È stata presentata domanda per l'ammissione delle obbligazioni a quotazione sul Listino Ufficiale e alla negoziazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo. Il regolamento è previsto martedì, 6 ottobre 2020.A seguito della, con adesioni totali pari a un controvalore di circa €2,1 miliardi, oltre 4 volte superiori all'ammontare richiesto, l'offerta iniziale di €500 milioni è stata incrementata a €550 milioni.In termini di distribuzione geografica, l'operazione di Campari Group ha attratto una gamma molto diversificata di investitori istituzionali europei di elevata qualità. La maggior parte delle obbligazioni sono state allocate presso investitori in Regno Unito, Italia, Germania, Svizzera e Francia.Dalla sua emissione inaugurale nel 2009, Campari Group ha raccolto complessivamente fondi per €2,3 miliardi, includendo l'emissione odierna, nel mercato degli Eurobond senza rating, a riconferma del suo rapporto positivo e duraturo con il mercato dei capitali del debito.I proventi dell'emissione verranno utilizzati da Campari Group per le attività generali dell'azienda e in linea con la strategia del Gruppo, includendo ma non limitandosi al rifinanziamento del debito esistente.BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, IMI - Intesa Sanpaolo, UBS AG London Branch e UniCredit Bank AG agiscono in qualità di joint lead manager e di bookrunner per l'offerta delle obbligazioni.In questa transazione Campari Group è stato assistito da Allen & Overy e Allen & Overy LLP, mentre i joint lead manager sono stati assistiti da Clifford Chance Studio Legale Associato e Clifford Chance LLP.