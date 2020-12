(Teleborsa) - L'euro vola sui mercati valutari, dopo la conferma del pieno sostegno della BCE, che ha accresciuto e prolungato il Piano anti-pandemico PEPP e ricalibrato le politiche per tener conto degli effetti della seconda ondata della pandemia sull'economia europea.



La moneta unica si è subito apprezzata nei confronti del dollaro arrivando a 1,2117 USD in rialzo dello 0,30%, posizionandosi sui massimi di giornata.



La BCE ha esteso il PEPP di 500 miliardi, prolungandolo fino a marzo 2022 ed anche il piano QE mensile da 20 miliardi, oltre alle operazioni di rifinanziamento agevolate per le banche, che sono state ulteriormente ricalibrate. Tassi fermi ai minimi storici. © RIPRODUZIONE RISERVATA