Calzedonia, fatturato 2019 in crescita a 2,41 mld

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -con(4,4% a ricavi costanti) e l'In particolare, il gruppo guidato da Sandro Veronesi ha, totalizzando 4.859 punti vendita di cui, con Cina, Russia, Francia, Germania, Giappone e Stati Uniti i paesi che hanno visto numerose nuove aperture., come sottolinea il Gruppo in una nota: per integrare il retail con l'online e innovare gli stabilimenti la società, attiva coi marchi Intimissimi, Tezenis e Falconeri, oltre che per gli abiti da sposa Atelier Emé e per la catena di bistrot Signorvino, ha fattoUlteriori aperture sono previste in particolare negli Stati Uniti, in Cina e Giappone, mercati "per i quali il Gruppo ha dei piani di sviluppo ambiziosi", specifica la nota.Calzedonia sta inoltre valutando"in mercati dove la passione per il vino e per il made in Italy sta crescendo in modo esponenziale, ad esempio