(Teleborsa) -ha definito il tentativo didi orientare la decisione dellasuiper il triennio 2021-2024 "un'offerta tardiva e in violazione delle condizioni di Gara e, pertanto, inammissibile". È quanto ha riportato Milano Finanza citando una lettera inviata dalla piattaforma streaming alla Lega del massimo campionato di calcio italiano e firmata dallo stesso Ceo,Nella missiva si sottolinea inoltre che un'eventuale ok della Lega all'offerta di Sky "minerebbe alla radice non solo la Gara ma anche le procedure per gli anni futuri". A non convincere Dazn sono soprattutto iche la pay-tv si è proposta di versare per saldare gli arretrati relativi all'ultima rata della stagione scorsa: sia che Sky non li ritenga comunque dovuti alla Lega Serie A – "sarebbe quantomeno sorprendente per Dazn (che ha pagato interamente quanto dovuto alla Lega per la stagione 2019/20)" – sia che lo faccia – "si tradurrebbe nel mero anticipo di un importo che in ogni caso la la Lega Serie A avrebbe ottenuto" – per Dazn si tratta di "un pericoloso precedente per la Lega Serie A".Oltre ai 130 milioni di euro per la stagione scorsa, la pay-tv ha offerto alla Lega Serie A un'anticipo daper la prossima. "Sarebbe davvero paradossale se Dazn venisse penalizzata avendo adempiuto compiutamente alle propriecon riferimento al contratto attualmente in essere, al contrario di Sky, la quale andrebbe a raccogliere i benefici di un comportamento del tutto non cooperativo e contrario alla buona fede, che si presume non esiterà a replicare opportunisticamente laddove ritenga necessario mettere pressione alla", conclude la lettera di Rushton.