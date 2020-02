buddybank, con la Milano Fashion Week arrivano le nuove carte alla moda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Perché una carta di pagamento non può essere alla moda? E richiamare lo stile ed i colori degli accessori che si indossano? L'idea è stata lanciata dain occasione dellaLa banca online del gruppo Unicredit, dedicata a tutti i possessori di un iPhone,di pagamento e di credito per celebrare la, reinventando ildelle sue carte e presentando anche unache vanno dai portafogli ai porta tessere, dalle borse alla tasca per uomo, senza dimenticare Apple Pay.Nuove carte pensate con uno, rigorosamente, come se la banca fosse una maison di moda. Lo stile - spiega la banca - "prende spunto dal dibattito su mascolinità e femminilità e stupisce, aspirando a unromantiche, gender-neutral, ma sempre forti e coraggiose".In realtà: queste card sono sono,attraverso l'utilizzo di tutti i metodi di pagamento esistenti (online, contact-less o fisici), ee la sinergia con und'avanguardia come, che offre uno dei circuiti tecnologici più sicuri e accettati in commercio,Fra le linee di carte laa canone zero, dai colori brillanti, quasi punk, super versatile nei pagamenti e facilmente associabile con Apple Pay. La grande novità 2020 è la, una nuova linea di carte di credito dai colori "dark" (una scala di grigi) ed in stile "urbano", dedicata a coloro che preferiscono pagare in seguito, con plafond fino a 5.000 euro e possibilità di rimborso degli acquisti. E poi la nuova, una carta che abbina le modalità del nero al metallo (è proprio metallica), distinguendosi completamente da ogni altra carta ed offrendo sempre qualcosa di più a chi la possiede; una card con canone annuale facilmente azzerabile che permette ai possessori di godere dei servizi più esclusivi, anche presso le Lounge Mastercard aeroportuali.