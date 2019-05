(Teleborsa) - La casa di moda Brunello Cucinelli pubblica il verbale di assemblea e rende noto che il dividendo, pari a 0,30 euro per azione, al loro di eventuali ritenute di legge, sarà messo in pagamento in data 22 maggio 2019 con stacco di cedola numero 7 in calendario per il 20 maggio 2019. La record date che legittima il pagamento del dividendo è stata fissato per il 21 maggio 2019.





© RIPRODUZIONE RISERVATA