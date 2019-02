British Airways e il centenario: A319 con i colori BEA dopo il B747 in livrea BOAC

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Tra le iniziative per celebrare il proprio centenario,. Il primo scelto è stato un, il celebre Jumbo, per l'esattezza l'esemplare immatricolato G-BYGC, su cui sono stati apposti gli emblemi BOAC (British Overseas Airways Corporation), divisione intercontinentale della compagnia di bandiera britannica,tipo, logo e colori sono stati resi noti nelle ultime ore., la divisione dell'aerolinea cui erano affidateche si affacciano sul Mare Mediterraneo.come volo BA100 proveniente da Dublino dove in circa 10 giorni di "maquillage" era stato spogliato dell'attualeper poi essere ridipinto appunto con la. Una numerosa folla era in atteso di vederlo atterrare sulla pista di Heathrow,Folla ancor più nutrita il giorno seguente, quando. Il Boeing 747-400 G-BYGC "indosserà" le insegne BOAC sino al 2023, anno in cui è previsto il suo ritiro dal servizio.sui velivoli destinati a rotte nazionali ed europee è. Raggiungerà nei prossimi giorni l'hangar del centro manutenzione di Shannon, sempre in Irlanda, dove saranno applicati. L'A319, a lavoro completato, rientrerà a Heathrow per entrare in regolare servizio di linea poco dopo la metà di marzo.. Siamo sicuri che questa ultima storica livrea restituirà un flusso di emozioni e orgoglio non solo a British Airways, ma anche alla, mentre celebriamo il nostro passato e guardiamo al futuro".