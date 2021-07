Brilla Moderna su nuovo contratto per fornitura vaccino ad Argentina

Lunedì 12 Luglio 2021, 16:45

(Teleborsa) - Protagonista Moderna, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3% a quota 239,8. A spingere il titolo della società americana di biotecnologia è il nuovo accordo di fornitura con il governo argentino per 20 milioni di dosi del vaccino Covid-19. Il contratto è per il vaccino Moderna già in uso o per la versione aggiornata a prova di varianti, se sarà autorizzata; la consegna delle dosi è prevista per il primo trimestre del 2022.

"Apprezziamo il sostegno del governo argentino con questo accordo di fornitura per le dosi del vaccino Moderna o dei nostri candidati ai richiami per le varianti - ha affermato Stéphane Bancel, amministratore delegato di Moderna. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 243,4 e successiva a 254,2. Supporto a 232,7.

(Foto: Justin Tallis / AFP)