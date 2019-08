Brexit, si lavora per scongiurare un no-deal anche con nuove elezioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, vale a dire l'uscita della gran Bretagna dalla UE senza accordo. E' questa lafatta dal leader dei laburisti britannici,, in occasione dell'incontro con i deputati e gli esponenti dell'opposizione, per discutere delle iniziative in vista delloL'obiettivo, dice Corbyn al quotidiano The Indipendent, è fare. "Un eventuale- spiega il leader laburista -, che farebbero profitti a spese degli elettori, dato che la battaglia per fermare una Brexit senza accordo lascerebbe il Regno Unito in balia del Presidente americano Donald Trump".Fra le ipotesi anche quella di sostenere la linea di Johnson ed indirepochi giorni prima della dedline, dice il The Guardian.Frattanto, il Premier britannicoha ammesso le: Al G7, il Primo Ministro ha ripetuto che l'in caso di uscita con un no-deal.Una affermazione che ha sollecitato una replica dalalla radio francese Europe 1: "La cosiddettaI britannici, è un obbligo giuridico ed è una condizione per la fiducia e senza il pagamento il dialogo sarà estremamente difficile". Il commissario europeo poi ha ricordato "il no-deal è un'opzione possibile e ci dobbiamo preparare, ma un accordo è sul tavolo ed è nell'ambito di questo accordo che, abbiamoper trovare un accordo".