Brexit, Parlamento al voto per sbloccare lo stallo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -per cercare di sbloccare lo stallo. Dal primo pomeriggio è in corso il dibattito alla Camera dei Comuni su alcuniche riguardano l'iter di uscita dall'UE e che dovrebbero concludersi nella prima serata, quando si avrà l'esito di tutte le votazioni.Il nodo per la premier Theresa May rimane lo stesso:ottenuto con l'Unione Europea pur di non rischiare un voto bis e un'eventuale revoca dell'articolo 50.Per farlo, secondo la stampa inglese,. In via ufficiale, in apertura dei lavori in Parlamento, May ha chiarito che non accetterà passivamente le indicazioni che usciranno dal voto e che un eventuale "piano B" deve essere in linea con il risultato del referendum del 2016.Tra i tory sembra prevalere lo spirito del "Save the Brexit":e rischiare di finire male in ogni caso, sia che si tratti di un "no deal" sia che debba votare una seconda volta.Oltre ai brexiteers più assidui del suo partito, May dovrà scalfire la posizione dei 10 deputati del DUP che hanno chiesto ai sostenitori del governo di non cedere "a meno di cambiamenti significativi".Jeremy Corbyn è invece pronto a sfruttare l'occasione e ha ordinato ai suoi di sostenere il piano Brexit sul tema del lavoro, oltre alla proposta per un nuovo referendum e all'unione doganale con l'UE, lasciando il voto libero su tutte le altre opzioni, in attesa di vedere come si evolverà la situazione interna al governo.